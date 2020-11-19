Gana ile Kore 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Gana, farklı alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan projeler için Kore ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
Abuja
Gana, farklı alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan projeler için Kore ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
Alınan bilgiye göre, Gana Finans Bakanı Ken Ofori-Atta ile Kore'nin Akra Büyükelçisi Kim Sungsoo'nun katılımı ile başkent Akra'da Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) çerçevesinde 400 milyon dolarlık anlaşmaya imza atıldı.
Bakan Ofori-Atta, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kredinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil mücadele programı, Volta Gölü taşıma sistemi, eğitim ve su projeleri için kullanılacağını belirtti.
Ofori-Atta, kredinin 2022'ye kadar parça verileceğini ifade etti.
Kore'nin Akra Büyükelçisi Sungsoo ise EDCF kapsamında 1990'dan bu yana 9 proje için 354 milyon dolar kredi sağladığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.