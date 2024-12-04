Dolar
34.75
Euro
36.47
Altın
2,645.82
ETH/USDT
3,704.70
BTC/USDT
95,614.00
BIST 100
9,913.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu kabul etti. -VTR-
logo
Dünya

Gana, cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere hazırlanıyor

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da halk, cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler için 7 Aralık'ta sandık başına gidecek.

Adam Abu-bashal  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Gana, cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere hazırlanıyor

Abuja

Seçime 3 gün kalan Gana'da siyasi partiler, ülkenin farklı bölgelerindeki mitinglerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Başkent Akra'da, seçim yarışına katılacak adayların posterleri cadde ve sokaklara asıldı.

Ganalıların bir kısmı, seçimde oy kullanmayacağını belirtirken bazıları ise hükümetin değişimi için oy kullanmaları gerektiğini söylüyor.

Sani Shaibu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu, hükümetin değişmesi halinde mevcut ekonomik zorlukların aşılacağını söyledi.

Ganalı Yohany ise yeni seçilecek hükümetin de mevcut hükümet gibi halkın yararına çalışmayacağını düşündüğünü belirterek seçimlerde oy kullanmayacağını kaydetti.

Yohany, "Bu adaylar bizi düşünmüyorlar. İktidara gelmek istediklerinde bizi güzelce kandırıyorlar ama gücü elde ettikten sonra kimseyi düşünmüyorlar." dedi.

Yaklaşık 34 milyon nüfusu olan Gana'da, cumhurbaşkanı seçiminde 13 aday yarışacak.

Ülkede 7 Aralık'ta düzenlenecek seçimlerde 18,7 milyondan fazla kişinin oy kullanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı
Bakan Işıkhan: Kamu personelinin şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan için anma mesajı
Kartalkaya'ya kar yağdı
Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Benzer haberler

Gana, cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere hazırlanıyor

Gana, cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere hazırlanıyor

Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar verdi

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da seçimlerin yenilenmesi için çağrı yaptı

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
IKBY milletvekili seçim sonuçları resmi olarak onaylandı

IKBY milletvekili seçim sonuçları resmi olarak onaylandı
Romanya'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında

Romanya'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet