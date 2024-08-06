Dolar
33.59
Euro
36.75
Altın
2,392.60
ETH/USDT
2,421.10
BTC/USDT
55,104.00
BIST 100
9,904.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Hayfa'dan yayındayız
logo
Dünya

Galler'in ilk kadın Başbakanı Eluned Morgan oldu

Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething'in istifasının ardından Mecliste yapılan oylamada Eluned Morgan, "Galler'in ilk kadın Başbakanı" seçildi.

Zuhal Demirci  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Galler'in ilk kadın Başbakanı Eluned Morgan oldu

Londra

Geçen ay Galler İşçi Partisinin yeni lideri olan ve Mayıs 2021'den bu yana Sağlık Bakanı olarak görev yapan Morgan, Galler Parlamentosundaki (Senedd) 28 milletvekilinin oyunu aldı.

Böylelikle, "Galler'in ilk kadın Başbakanı" olan Eluned Morgan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayının ardından resmen görevine başlayacak.

Morgan, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak karşınızda durmak hayatımın en büyük onuru." ifadesini kullandı.

Yeni Başbakan Morgan, liderlik görevini üstlenirken selefinin başarılarını onurlandıracağı ve bu mirasa kendi katkılarını ekleyeceği sözünü verdi.

Aldığı bağışla tepki çekmişti

Vaughan Gething, martta göreve gelmesinin ardından Galler İşçi Partisi liderliği için yürüttüğü kampanyada aldığı 200 bin sterlinlik bağış nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu.

Daha önce çevreye zarar verdiği gerekçesiyle iki kez ceza kesilen bir şirketten aldığı bağışın kurallara aykırı olmadığını dile getiren Gething, parti içi yazışmaların sızmasıyla ilgili konuda ise bir bakanı mecliste suçlamış, Bakan Hannah Blythyn iddiaları reddetmişti.

Gething'in aldığı bağış, Plaid Cymru partisiyle iktidardaki Galler İşçi Partisi arasındaki bağı da koparmış, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, Gething hakkında güvensizlik oyu çağrısı yapmıştı.

Galler Parlamentosunda haziranda güvensizlik oyu alan Gething, istifa etmeyi reddetmişti.

Gething, Galler kabinesindeki bazı isimlerin 16 Temmuz'da kendisini istifaya davet ederek görevlerinden çekildiklerini duyurmasının ardından istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA'dan ABD-Çin rekabetinde "yapay zeka yoluyla silahlanma" analizi
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist gece de kullanılınca saatlik kapasite 65 uçağa çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin devleti kurulmadıkça o coğrafyada hiç kimseye huzur olmayacak

Benzer haberler

Galler'in ilk kadın Başbakanı Eluned Morgan oldu

Galler'in ilk kadın Başbakanı Eluned Morgan oldu

Tekirdağ'da gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle arıcı oldu

Irak Başbakanından güvenlik birimlerine acil durumlara karşı hazırlıklı olma talimatı

Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde

Kulüp başkanı istifa eden Yeni Mersin İdmanyurdu, kapanmanın eşiğinde
Aydınlı kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu

Aydınlı kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu
Erzurum'da yapılacak yeni yatırımlar kadın istihdamını artıracak

Erzurum'da yapılacak yeni yatırımlar kadın istihdamını artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet