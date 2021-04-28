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Dünya

G7'den internet güvenliğinin artırılması için ortak bildiri

G7 ülkelerinin teknoloji bakanları küresel online güvenliğin artırılması konusunda iş birliği yapılması için ortak bir bildiri imzaladı.

Gökhan Kurtaran   | 28.04.2021
G7'den internet güvenliğinin artırılması için ortak bildiri

London, City of

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, G7 ülkelerinin teknoloji bakanlarının 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kentinde düzenlenecek olan 47. G7 Zirvesi öncesinde online güvenliğin artırılmasında iş birliğinin güçlendirilmesi için ortak bildiri imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, bildiriyle birlikte G7 ülkelerinin online güvenliğin artırılması konusundaki küresel zorluklara cevap verebilmek için bir dizi ortak prensibin ortaya konulduğu kaydedildi.

Online şirketlerin özellikle çocukların korunmasını öncelik haline getirmesi ve zararlı aktivitelerin azaltılması için gerekli sistemleri uygulamaya sokması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca ortak bildiride küresel ticaretteki evrak işlerinin kağıda dayalı olmaktan çıkarılarak dijitale dönüştürülmesi için bir yol haritasının oluşturulmasının planlandığı da belirtildi.

Açıklamada, ayrıca teknoloji devlerine ilişkin endişelere G7 ülkeleri arasında iş birliğini artırarak daha güçlü bir şekilde cevap verilmesinin planladığı yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere'nin Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden ise "Dünyanın önde gelen demokrasileri ve teknolojik güçleri olarak, dijital çağda teknolojinin açık ve demokratik toplumları nasıl desteklemesi ve geliştirmesi gerektiğine dair ikna edici bir vizyonu oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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