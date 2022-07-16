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Dünya

G20 maliye bakanları, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ortak paydada buluşamadı

Endonezya'daki "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı", Ukrayna-Rusya Savaşı'nın gölgesinde geçti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 16.07.2022
G20 maliye bakanları, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ortak paydada buluşamadı

Bangkok

Bali Adası'nda yapılan G20 Zirvesi kapsamında düzenlenen toplantıda, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bir araya geldi.

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, tüm katılımcıların, jeopolitik gerilim nedeniyle toplantının oldukça uğraştırıcı ve zor bir durumda geçtiğini düşündüğünü belirtti.

Indrawati, katılımcıların "Savaşla ilgili kendi görüşlerini izah etmek istedikleri için" hala üzerinde uzlaşılamayan konular olduğuna dikkati çekti.

Savaşla ilgili G20 içinde hala birbirinden farklı görüşler olduğunu vurgulayan Indrawati, toplantıda fikir birliğine varılan konuları sıraladı.

Bakan Indrawati, gıda güvenliğinin geliştirilmesi, salgınla ilgili hazırlık, önleme ve mücadele için fon mekanizması oluşturulması, küresel vergi anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerjiye geçişin finanse edilmesi gibi konuların desteklenmesi ve üzerinde çalışmasının da söz konusu konulardan olduğunu ifade etti.

G20 görüşmelerinde Rus yakıtı tavan fiyatı tekliflerinin tartışılmadığını kaydeden Indrawati, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın çok daha fazla iş birliğine ihtiyacı var. Hangi ülke olduğu fark etmez. Bu sorunu tek başlarına çözemezler. Gıda güvenliği, enerji, iklim değişikliği, salgın. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. İş birliği ve çok taraflılık ruhunu sürdürmemiz gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz."

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