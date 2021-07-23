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Dünya

G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisi kabul edildi

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, "G20, ilk kez iklim, çevre, enerji ve yoksulluk arasındaki bağlantıyı tanıdı. Şimdiye kadar bunlar birbirinden ayrı düşünülen sektörlerdi." dedi.

Barış Seçkin,Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.07.2021
G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisi kabul edildi

Roma

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 ülkeleri Çevre Bakanları, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı ve çölleşme, doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi konulardaki zorluklarla mücadelede çabalarını arttırarak sürdüreceklerini taahhüt etti.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ilk günkü toplantıların ardından düzenlediği basın toplantısında, 25 maddelik bir sonuç bildirisini kabul ettiklerini açıkladı.

Bakan Cingolani, "G20, ilk kez iklim, çevre, enerji ve yoksulluk arasındaki bağlantıyı tanıdı. Şimdiye kadar bunlar birbirinden ayrı düşünülen sektörlerdi." dedi.

G20 Çevre Bakanlarının kabul ettiği bildiride, "G20 Çevre Bakanları olarak, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı, istilacı yabancı türler, arazi bozulması, çölleşme, okyanus ve deniz sağlığındaki düşüş, tatlı su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konusundaki zorluklara yönelik çabaları sürdürmeyi ve arttırmayı taahhüt ediyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmenin, insan refahı, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim için gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Biyoçeşitliliğin korunması vurgusu yapılan bildiride, BM 2021-2030 Ekosistem Restorasyonu tarafından sağlanan "2050 Yılına Kadar Doğayla Uyum İçinde Yaşamak" vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik özel ivmenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bildiride, emisyon seviyeleri ve iklim değişikliği gibi nedenlerden ötürü okyanus ve denizlerin sağlığından ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

Denizdeki plastik çöp atıklarının deniz ekosistemi, balıkçılık ve turizm üzerindeki ciddi etkisi kabul edilen bildiride, bununla mücadelede; ulusal, bölgesel ve küresel çabaların yoğunlaştırılması çağrısı da yapıldı. Ayrıca tek kullanımlık plastikleri önemli ölçüde azaltmak için toplumların bilinçlendirilmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Bildiride, genç kuşaklara çevreyi koruma bilincinin eğitim kanallarıyla aktarılması konusunda iş birliğinin geliştirilmesin ve gençleri her düzeyde çevre ile ilgili süreçlere dahil etmenin öneminin kabul edildiği vurgulandı.

G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisinde, yoksulluk, sağlık, ekonomik ve çevresel sınamaların birbiriyle bağlantılı olduğu göz önünde tutularak, farklı gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak sürdürülebilir ekonomilere adil bir geçiş taahhüt edildi.

Gelişmekte olan ülkelere ve en az gelişmiş ülkelere mali, teknolojik, kapasite geliştirme desteği sağlanmasının teşvik edildiği belirtilen bildiride, Rio Bildirisi ilkeleri hatırlatılarak, "Farklı zorluklarla yüzleştiğimizi kabul ederek, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uluslararası iş birliğimizi güçlendireceğiz." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, G20 Çevre Bakanları toplantısı sebebiyle gün boyu kentin farklı noktalarında G20 karşıtı protestolar yapıldı. Protestocular ellerinde "G20'yi durdurun" yazılı pankartlar taşırken, Bovio Meydanında toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı bildirildi.

Diğer yandan, G20 Çevre Bakanları yarın da iklim ve enerjiden sorumlu bakanlarla iklim değişikliğiyle mücadele etmek, enerjide ortak vizyonu geliştirmek ve iş birliği alanlarını güçlendirmek amacıyla ortak toplantıda bir araya gelecek.

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