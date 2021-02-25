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Dünya

Fukuşima'da 13 Şubat'taki deprem sonrası ilk can kaybı bildirildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.02.2021
Fukuşima'da 13 Şubat'taki deprem sonrası ilk can kaybı bildirildi

Tokyo

Fukuşima Belediyesi, yerel saatle 23.07'de kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk can kaybının rapor edildiğini açıkladı.

Açıklamada, arkadaşının uzun süre ulaşamadığı 50 yaşlarındaki bir adamın, evinde yakalandığı depremden korunmak için saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), depremde ülkenin kuzeydoğusundaki 10 eyalette 185 kişinin yaralandığını ve 3 bin 112 yapıda hasar tespit edildiğini açıkladı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedilmişti.

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