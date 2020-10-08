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Dünya

Fransızların yüzde 61’ine göre Macron, Kovid-19 kriziyle başa çıkamadı

Fransa'da yapılan bir ankete katılanların yüzde 61'inin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un salgınla mücadeleyi gerektiği gibi yönetemediğini düşündüğü ortaya çıktı.

Alaattin Doğru   | 08.10.2020
Fransızların yüzde 61’ine göre Macron, Kovid-19 kriziyle başa çıkamadı

Paris

Fransa'da yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 61'inin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi gerektiği gibi yönetemediği düşüncesini taşıdığını ortaya koydu.

ELABE Araştırma Enstitüsü, BFMTV kanalı için 7 Ekim'de 18 yaş üzeri 1000 kişiye, Macron'un salgını yönetmekte başarılı olup olmadığını sordu.

Ankete göre, Fransa'da 10 kişiden 6'sı, Macron'u "salgın kriziyle başa çıkamamak" ve "kötü yönetmekle" suçluyor.

Fransa Cumhurbaşkanının sağlık planıyla ilgili doğru kararlar vermediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 55’i buluyor.

Hükümetin ve Macron’un Kovid-19 salgınının ilk dalgasından gerekli dersleri almadığını düşünenlerin oranı da yüzde 65.

"Kibirli ve baskıcı" bir Cumhurbaşkanı

Macron'un kibirli bir Cumhurbaşkanı olduğu görüşünde olanların oranı yüzde 65 iken, yüzde 63'ü de baskıcı olduğu görüşünde.

Fransa Cumhurbaşkanının "Fransızları bir araya getirebileceğini" düşünenlerin oranı ise yüzde 26'da kalıyor.

Macron'a ve hükümete güven azalıyor

Fransa'da yapılan anketler Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Jean Castex’e halkın güveninin gittikçe azaldığını ortaya koymuştu.

Ülkede, eylülde yapılan 7 farklı güven anketinde de Macron'a yüzde 41 civarında olan güvenin 2,4 puan düşerek yüzde 38,7'e gerilediği ortaya çıkmıştı.

Başbakan Castex’in popülerliği atandığı temmuzda yüzde 49,4 iken, hakkında olumlu düşünenlerin oranı 7,11 puan düşerek eylülde yüzde 42,29’a gerilemişti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 653 bin 509'a yükseldi.

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