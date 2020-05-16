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Dünya

Fransız yazar Grange: Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum

Fransız yazar Grange, "İçtenlikle söylüyorum, Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum. Çok yakında geri geleceğim." ifadesini kullandı.

Yusuf Özcan   | 16.05.2020
Fransız yazar Grange: Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum

paris

Fransız gazeteci, yazar ve senarist Jean-Christophe Grange, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunmayan maskeyi bir süre önce Ankara'dan aldığını belirterek, "İçtenlikle söylüyorum, Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum. Çok yakında geri geleceğim." ifadesini kullandı.

Fransız kültürünün yurt dışında tanıtımına ilişkin çalışmalar yapan Fransa Enstitüsü'nün Türkçe sosyal medya hesabında Grange'nin videolu mesajı paylaşıldı.

Grange, "Paris'te eve kapanmadan hemen önce Türkiye'deydim ve Ankara'da her yerde maske arıyordum çünkü Paris'te hiç kalmamıştı. Maskelerimi ve jelimi aldım, sonra Paris'e gelir gelmez sınırlar kapatıldı. Ankara'da kaldığım günlere dair çok iyi anılarım var." diye konuştu.

Türk okurları tarafından çok iyi ağırlandığını vurgulayan Grange, "İçtenlikle söylüyorum, Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum. Çok yakında geri geleceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Grange, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Paris'te eve kapandığı dönemde yeni romanının 300 sayfasını yazdığını söyledi.

Fransız yazar, mart ayında Fransa Enstitüsü organizasyonu ile Ankara Kitap Fuarı için başkente gelmişti.

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