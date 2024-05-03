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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız öğrenciler, kampüslerde Filistin'e destek eylemlerine yönelik baskıyı protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, kampüslerde Filistin'e destek eylemlerine yönelik polis baskısına karşı gösteri düzenledi.

Esra Taşkın  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Fransız öğrenciler, kampüslerde Filistin'e destek eylemlerine yönelik baskıyı protesto etti Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Paris'te Pantheon Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını istedi.

Öğrenciler, Paris, Lille, Toulouse gibi farklı kentlerde üniversite kampüslerindeki Filistin'e destek eylemlerine yönelik polis baskısını protesto etti.

Kampüslerdeki baskının sona ermesini isteyen yüzlerce öğrenci, "Yaşasın Filistin" ve "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.

Öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları ile "Öğrenciler Filistin için birleşti", "Gazze'yi desteklemek Yahudi karşıtı değil" ve eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın "Filistinlilerin özgürlüğü olmadan bizim özgürlüğümüz eksiktir" sözlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.

İsrail yanlısı bir grup ise aynı meydanda karşıt gösteri düzenleme girişiminde bulundu. Ancak polis müdahale ederek eyleme izin vermedi.

Soyadını vermeyen Paris 4 Üniversitesi öğrencisi Mettu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki "soykırımı" ve kampüslerdeki polis baskısını protesto etmek için meydanda bulunduklarını söyledi.

Mettu, "Filistin halkı ve bu soykırımı kınamak için protesto etmemizin engellenmesi korkunç bir şey." ifadesini kullandı.

Filistin ile dayanışma gösterileri yapan diğer üniversiteleri desteklediğini anlatan Mettu, bu eylemlerin gerekli olduğunu vurguladı.

Sara isimli gösterici ise Filistin'de yaşananların dayanılmaz olduğunu belirterek, "Bu hepimizi ilgilendiren bir sorun." dedi.

Fransız üniversitelerinde Filistin'e destek eylemlerine yapılan polis müdahalesine de değinen Sara, bu durumun "insanların gerçek yüzünü ortaya çıkardığını" söyledi.

"Gazze'de üniversite kalmadı"

Sciences Po Paris ve Sorbonne Üniversitesinde eğitim gören Emma, "Son zamanlarda Filistin için öğrenci eylemlerine yönelik şiddetli bir baskı olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Emma, son günlerde polislerin kampüslere girmesinin özellikle akademik özgürlükleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Polisin bu eylemler nedeniyle Sciences Po Paris'e iki ve Sorbonne Üniversitesine de bir kez müdahalede bulunduğunu belirten Emma, "Bu durumun son derece şoke edici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Emma, bu eylemlerde öğrencilerin, adaletin tecelli etmesini ve Gazze'deki "soykırımın" son bulmasını talep ettiğini anlatarak, Fransa'da "otoriter bir sapma" olduğunu savundu.

Öğrencilerin Filistin'de yaşananlara duyarlı olduğunun altını çizen Emma, "Şunu hatırlatmak gerekiyor, Gazze'de üniversite kalmadı. Öğrenciler artık eğitim göremiyor. Biz de öğrenciler olarak dayanışma mesajı vermek ve süren soykırımı kınamayı kabul etmeyen elitlerimizin korkaklığını kınamak istiyoruz." diye konuştu.

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