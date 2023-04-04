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Dünya

Fransız milletvekilleri Elysee Sarayı'na yürüdü

Fransız milletvekilleri, tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı makamı Elysee Sarayı'na gitti.

Esra Taşkın  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Fransız milletvekilleri Elysee Sarayı'na yürüdü

Paris

Başkent Paris'teki Concorde Meydanı'nda aralarında Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel'in de olduğu milletvekilleri, Elysee Sarayı'na yürüdü.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu çekmesini talep ettikleri mektubu Fransız Cumhurbaşkanının Kabine Direktörü Patrick Strzoda'ya verdi.

Ardından Roussel, basına yaptığı açıklamada, milletvekillerinin, Strzoda'yla yaptıkları görüşmede ülkede artan şiddet ve "demokrasi eksikliği" konusundaki endişelerini dile getirdiklerini belirtti.

Roussel, "Cumhurbaşkanı Macron'un hızlıca bu krizden çıkmak için girişimlerde bulunması çağrısında bulunduk ve özellikle referandumla sözü Fransızlara yeniden vererek." dedi.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

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