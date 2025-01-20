Dolar
35.56
Euro
36.94
Altın
2,710.01
ETH/USDT
3,311.40
BTC/USDT
103,854.00
BIST 100
10,029.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, kongre binasında konuşuyor
logo
Dünya

Fransız Le Monde gazetesi, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

Donald Trump'ın, Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi sosyal medya platformu sahipleriyle olan işbirliğinin özgür bilgiye erişim üzerinde küresel tehdit oluşturduğu gerekçesiyle, gazetenin X platformundaki paylaşımlarının askıya alındığı açıklandı.

Esra Taşkın  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Fransız Le Monde gazetesi, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

Paris

Fransız Le Monde gazetesi Müdürü Jerome Fenoglio, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, X'in sahibi Elon Musk ve Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg gibi sosyal medya platformu sahipleriyle olan işbirliğinin özgür bilgiye erişim üzerinde küresel tehdit oluşturduğu gerekçesiyle, gazetenin X platformundaki paylaşımlarının askıya alındığını açıkladı.

Trump'ın yemin töreninin bugün düzenlenmesi beklenirken, Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirilen Musk'ın yönetimindeki X platformuna yönelik eleştiriler devam ediyor.

Fransa'da muhalefetten 19 milletvekili, farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve bazı yerel yönetimlerin ardından, Le Monde gazetesinden de X platformuna yönelik açıklama yapıldı.

Fenoglio, gazetesinin sitesinde yayınlanan açıklamada, Trump'ın, Musk ve sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu CEO'su Zuckerberg gibi sosyal medya platformu patronlarıyla olan işbirliğinin "özgür bilgiye" erişim üzerinde küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Le Monde, bu nedenle X'teki içerik paylaşımlarını durdurmayı ve TikTok platformu ve Meta'daki platformlarla ilgili dikkati 2 katına çıkarmayı seçti." ifadesini kullanan Fenoglio, X'i 2022'de satın alan Musk'ın, bu platformu Avrupa'daki sosyal demokrat hükümetlere karşı bir baskı aracına dönüştürdüğünü savundu.

Fenoglio, X bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece Le Monde'un içerik paylaşımını bu platformda askıya almayı sürdüreceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı
AB Komisyonu üyesi Lahbib, Türkiye'nin çok cömert bir ülke olduğunu söyledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Fransız Le Monde gazetesi, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

Fransız Le Monde gazetesi, X platformunda paylaşımlarını askıya aldı

Fransa Başbakanı, Trump'ın politikaları karşısında AB ile bir şey yapmazlarsa ezileceklerini belirtti

Fransa'da sol ittifakta bölünme derinleşiyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda verilen 100'den fazla madalya "kusurlu" olduğu gerekçesiyle iade edildi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda verilen 100'den fazla madalya "kusurlu" olduğu gerekçesiyle iade edildi
Fransa, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle Suriye'de tutulan vatandaşlarını geri alıp yargılamak istemiyor

Fransa, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle Suriye'de tutulan vatandaşlarını geri alıp yargılamak istemiyor
Milli tenisçi Talha Emin'in hedefi Les Petits As'ta şampiyonluk

Milli tenisçi Talha Emin'in hedefi Les Petits As'ta şampiyonluk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet