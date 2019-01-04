Fransız hükümetinden sarı yeleklilere suçlama

PARİS

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, gösterilere devam eden sarı yeleklilerin siyasi bir mücadelenin içerisinde olduklarını belirterek, onları hükümeti düşürmeyi istemekle suçladı.

Griveaux, yeni yılın ilk bakanlar kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "siyasi bir mücadelenin içerisinde" olmakla suçladığı sarı yeleklilerin hükümeti düşürmeyi istediğini söyledi.

Hükümetin, sarı yeleklilerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verdiğini belirten Griveaux, sarı yeleklilerin de ülkenin farklı bölgelerinde protestoların sebep olduğu sorunlara ilişkin çözüm bulmak için yapılacak çalışmalara katılmalarını istedi.

Bu arada, sarı yeleklilerin dün ülkede 200 farklı noktada yaptıkları eylemlere 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin 17 Kasım-17 Aralık 2018'de ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişi gözaltına alındı, 216 kişi tutuklandı.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Muhabir: Yusuf Özcan