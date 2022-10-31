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Dünya

Fransız çevreci Paris'teki tarihi yapı Pantheon'un çatısına çıktı

Fransa'da bir çevreci, hükümetin iklim değişikliğine karşı mücadeledeki eylemsizliğine tepki olarak Paris'teki tarihi yapı Pantheon'un çatısına çıkarak Fransız bayrağını yarıya indirdi.

Esra Taşkın   | 31.10.2022
Fransız çevreci Paris'teki tarihi yapı Pantheon'un çatısına çıktı

Paris

Ulusal basındaki habere göre, bu sabah Derniere Renovation Topluluğu destekçisi 24 yaşındaki Sasha isimli çevreci, ülke tarihine iz bırakan önemli isimlerin defnedildiği Pantheon anıt mezarının çatısına çıktı.

Çevreci, buradaki Fransız bayrağının yarıya indirdi ve bayrak direğine tutundu.

Çevrecinin bu eylemi hükümetin iklim değişikliğine karşı mücadeledeki eylemsizliğine tepki olarak gerçekleştirdiği aktarıldı.

Derniere Renovation, Twitter'da Sasha'nın "Bugün bayrağı yarıya indirmemin nedeni her yıl selden, yangından, kıtlıktan, kısacası iklim değişikliğinden ölen tüm insanlar için yas tutmamız gerektiği için" sözlerini paylaştı.

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