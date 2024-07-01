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Dünya

Fransız basınına göre Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi

Fransız basını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı alması üzerine, 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Esra Taşkın, Şilan Turp  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Fransız basınına göre Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi

Paris

Fransa seçimlerinin ilk turunda ilk sonuçlar aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisini her üç kişiden birinin oyunu aldığını gösterirken Fransız basını Macron'un Meclis'i feshetme kararının kendi görevi ve partisinin geleceği üzerindeki etkilerine değindi.

Challenges dergisinin "2024 genel seçimleri: Kral Macron'un saltanatının sonu" başlıklı haberinde, Macron'un Ulusal Meclis'i feshederek kendi düşüşünü tetiklediği kaydedildi.

Haberde, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, mevcut Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Macron'un düşüşünü daha da hızlandırdığı belirtilerek "Bu genel seçimler, Macronculuk saltanatının sonunu imzalayabilir." ifadesine yer verildi.

Le Monde gazetesi, ilk sonuçlara göre seçimin ilk turunda iktidarın, rakipleri aşırı sağ ve solcuların gerisinde kalmasını "Mağlup olan Macron cephesi, üçüncü sıraya yerleşti" başlığıyla duyurdu. Gazete, bir diğer haberinde, seçimin ilk turunu 4. bitiren merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin ülke genelinde güç kaybettiği değerlendirmesini yaptı.

Fransız Le Figaro gazetesi de "Genel seçimler: Macron'un kaybettiği bahis" başlığıyla geçtiği haberde, Macron'un merkezdeki "blokunun" yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haberde, "Avrupa (Parlamentosu) seçimleri tokadından 3 hafta sonra Elysee'de yine bir mağlubiyet gecesi." ifadesi kullanıldı.

Seçimin ilk turu aşırı sağ için "benzeri görülmemiş bir başarı" teşkil ediyor

Kamu yayıncısı Franceinfo ilk turun sonuçlarını derlediği haberde, aşırı sağcı RN partisinin seçimin ilk turuna hakim olduğunu aktarırken "Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'in feshedildiğini açıklamasından 3 hafta sonra, erken genel seçimlerin ilk turu aşırı sağ parti ve müttefikleri açısından benzeri görülmemiş bir başarı teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Attal'dan "tek bir oy bile aşırı sağa gitmemeli" yorumu

Kesin olmayan ilk tur sonuçlarının ardından seçim değerlendirmesi yapan Başbakan Gabriel Attal, aşırı sağın iktidarın eşiğinde olduğunu söyledi.

"Tek bir oy bile RN'ye gitmemeli" diyen Attal, "RN'nin ikinci turda mutlak çoğunluğu elde etmesini engelleme” çağrısında bulundu.

İlk tur gecesi aşırı sağ karşıtları sokağa indi

Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, RN karşıtı slogan attı.

Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da yaklaşık 800 faşizm karşıtı, gösteri düzenledi.

Göstericiler, kamu mallarına zarar ve çöp bidonlarını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

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