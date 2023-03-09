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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhtarlar ve STK temsilcileri bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Dünya

Fransız Adalet Bakanı'ndan parlamentoda hakaret içeren hareket

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin Ulusal Mecliste kendisini eleştiren milletvekiline yaptığı hareket ve kullandığı ifadeler, Genel Kurulda "tansiyonun yükselmesine" neden oldu.

Alaattin Doğru  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Fransız Adalet Bakanı'ndan parlamentoda hakaret içeren hareket

Ankara

Ulusal Mecliste aile içi şiddetin tartışıldığı oturumda konuşan Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı ve milletvekilli Olivier Marleix, Adalet Bakanı Dupond-Moretti'nin kadına şiddet ve yolsuzluğa ilişkin dosyalarına atıfta bulundu.

Marleix'in ardından söz alan LR milletvekili Patrick Hetzel, Bakan Dupond-Moretti'nin kürsüden inen Marleix'e, hakaret anlamına gelen kol işareti yaptığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bakan Dupond-Moretti, kürsüye çıkarak yolsuzluk suçlamalarına ilişkin hüküm giymediğini belirterek kendini savundu ve "Bu yüzden alın; bir değil, iki kol" ifadesini kullandı.

O sırada oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Elodie Jacquier-Laforge, Bakan'a tepki göstererek sözlerine açıklık getirmesini ve Ulusal Mecliste bu davranışı sergileyemeyeceğini belirtti.

Oturumun yeniden başlamasından sonra söz alan Adalet Bakanı Dupond-Moretti, hareket ve ifadeleriyle Marleix'i hedef almadığını, bunlarla "masumiyet karinesi"ne atıfta bulunduğunu iddia etti.

Adalet Bakanı'nın tavrı tepki çekti

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız radyosu RTL'ye yaptığı açıklamada, kamusal makamlardakilerin örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini söyledi.

Veran, gazetecilerin Bakan Dupond-Moretti'nin istifa edip etmemesi gerektiği yönündeki soruları cevapsız bıraktı.

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise sükunet çağrısı yaparak Dupond-Moretti'yi özür dilemeye davet ettiğini aktardı.

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen de Adalet Bakanı'nın yaptığı kol hareketinin "makamını itibarsızlaştırdığı" değerlendirmesini yaptı.

Le Pen, söz konusu olayın sorumluluğunun ve gereğini yapmanın, Başbakan Elisabeth Borne'da olduğunu ifade etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot da Adalet Bakanının "makamını değersizleştirdiği" değerlendirmesini yaptı.

"Hakaret edilen milletvekili" soruşturma çağrısı yaptı

Bakan Dupond-Moretti'nin "hakaretlerine maruz kalan" LR milletvekilli Marleix ise Meclis Başkanı Braun-Pivet'ten söz konusu harekete yönelik kamera kaydını talep ettiğini açıkladı.

Marleix, Adalet Bakanı'nın şahsında iktidar grubuna soruşturma açılmasını talep etti.

Dupond-Moretti "yasa dışı menfaat sağlamak" suçlamasıyla yargılanmıştı

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, hakkında, avukatlık yaptığı dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullandığı gerekçesiyle "yasa dışı menfaat sağlamak" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Fransız Bakan, Temmuz 2021'de görevdeki bakanları yargılama yetkisine sahip Cumhuriyet Adalet Mahkemesi (CJR) sorgu hakimlerine yaklaşık 6 saat ifade vermişti.

Böylece ülkede ilk defa görevdeki bir adalet bakanının yargılanmasının yolu açılmış oldu.

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