Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,449.00
BTC/USDT
98,286.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa'ya ait askeri birlikler Çad'dan çekilmeye başladı

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransa'ya ait askeri birliklerin ülkeyi terk etmeye başladığı bildirildi.

Ahmet Emin Dönmez  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Fransa'ya ait askeri birlikler Çad'dan çekilmeye başladı

Yaounde

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa'ya ait savaş uçaklarının Çad'dan çekilmesinin ardından, askeri birliklerin de geri çekilmesine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'ya ait askeri birlik ve teçhizatların ülkeden geri çekilme sürecinin ocak ayının sonunda tamamlanacağı duyuruldu.

Fransız savaş uçakları 10 Aralık'ta ülkeyi terk etmişti.

Çad Hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını aldıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini olumsuz etkiledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar, gelişen teknoloji alanında birlikte çalışma mesajı verdi
Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Fransa'ya ait askeri birlikler Çad'dan çekilmeye başladı

Fransa'ya ait askeri birlikler Çad'dan çekilmeye başladı

Paris'te Gazze'deki soykırımın sona ermesi talebiyle meşalelerle gösteri düzenlendi

Çad, Fransız askerlerinin topraklarından 31 Ocak'a kadar çekilmesini istedi

Macron'un siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddia edildi

Macron'un siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddia edildi
Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi
Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet