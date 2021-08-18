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Dünya

Fransa'nın Var bölgesindeki yangının bilançosu artıyor: 2 ölü

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alaattin Doğru   | 18.08.2021
Fransa'nın Var bölgesindeki yangının bilançosu artıyor: 2 ölü

Paris

Var Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının halen kontrol altına alınamadığı, elverişsiz rüzgarlar nedeniyle alevlerin 2 noktada şiddetlendiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 1200 itfaiyecinin mücadele ettiği yangının 7 bin hektardan fazla alanı kapladığı aktarıldı.

Yangına müdahale eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin dumandan etkilendiği ifade edildi.

France Bleu Provence'ın haberine göre, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni Grimaud'da yanan bir evde bulunurken, 1 kişi kayboldu, yangının başından bu yana 29 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçak ve helikopterle müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edildi.

Aude ili civarındaki yangınlar sürüyor

Diğer yandan ülkenin güneyinde Aude ili civarında çıkan 4 yangından 2'si kontrol altına alındı.

Toplamda 240 itfaiyecinin mücadele ettiği yangınlarda Peyriac-de-Mer ve Durban noktalarındakiler kontrol altına alınırken, Bizanet'te Narbonne kenti yakınlarındaki iki noktada çıkan yangınlar halen yayılma tehdidini sürdürüyor.

Yangınlarda 1'i ağır 6 itfaiyeci yaralanırken, 80 hektarlık alan kül oldu.

Vaucluse ilinde sönen yangın yeniden başladı

Ülkenin güneyindeki Vaucluse'da Beaumes-de-Venise kentinde yerel saatle 02.00 sularında başlayan ve akşama doğru söndürülen yangın, Graveyron tepesinde gece yeniden alevlendi.

Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 240 hektarlık alan yanarken, 2 otomobil de alevlere teslim oldu.

Sıcak çarpması nedeniyle 6 itfaiyeci yaralanırken, 150 kişi evlerinden tahliye edildi.

Ayrıca, Gard ilindeki Nimes kenti yakınlarında bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınıyla 70 kadar itfaiyeci mücadele ederken, Herault ilinde makilik alanda 3 noktada çıkan ve şu ana kadar 50 hektarlık alanın yandığı yangınlarla 300 kadar itfaiyeci mücadele ediyor.

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