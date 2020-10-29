Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı
Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ile-de-France
Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yetkililer, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra Bakanlıkta saldırıya ilişkin "kriz toplantısı" düzenlendiğini aktardı.
Fransa Terörle Mücadele Savcılığının da saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay yerine gideceği ifade edildi.
Ulusal Mecliste saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.