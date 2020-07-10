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Dünya

Fransa'nın Lille kentinde duruşmalarda başörtüsü yasağı getirildi

Fransa'nın Lille kentinde kadın avukatlara duruşmalarda başörtüsü takma yasağı getirildi.

Yusuf Özcan   | 10.07.2020
Fransa'nın Lille kentinde duruşmalarda başörtüsü yasağı getirildi

Paris

Fransa'nın Lille kentinde kadın avukatlara duruşmalarda başörtüsü takma yasağı getirildi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Douai Ceza Mahkemesinin Lille Barosunun kadın avukatların başörtüsü takmasına yönelik getirdiği yasağı onayladı.

Mahkeme avukatların duruşmalarda sadece cübbe giymeleri gerektiğine karar verdi.

Mahkemenin kararına itiraz eden avukatlar Lille Barosunun bu kararının anayasal özgürlükleri ihlal ettiğini belirtti. Bu avukatların Yargıtay'a başvurduğu bildirildi.

Bir Müslüman kadın avukat Aralık 2018'de duruşmaya başörtüsüyle katılmak istemişti ancak izin verilmemişti. Lille Barosu Haziran 2019'da yeni düzenleme getirerek duruşmalarda başörtüsü takmayı, dini veya siyasi görüşünü belirten simgeleri taşımayı yasaklamıştı. Bunun üzerine Douai Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.

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