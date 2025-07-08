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Dünya

Fransa'nın güneyinde çıkan yangın nedeniyle Marsilya'daki havalimanı kapatıldı

Fransa'nın güneyindeki Pennes-Mirabeau kentinde çıkan yangın nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Esra Taşkın  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Fransa'nın güneyinde çıkan yangın nedeniyle Marsilya'daki havalimanı kapatıldı

Paris

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Pennes-Mirabeau'da öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangına müdahale için olay yerine 168 itfaiyeci ve yaklaşık 70 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık yeşil alan küle dönerken, Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Valilik, bölge halkından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Pennes-Mirabeau ile Marsilya arasındaki A55 otoyolu da kısmen trafiğe kapatıldı.

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