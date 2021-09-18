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Dünya

Fransa'nın Barkhane Operasyonu şekil değiştiriyor

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonunun yeni komutanı Laurent Michon, Barkhane'ın dönüşüm geçirerek yeni bir formatta devam edeceğini söyledi.

Fatma Esma Arslan   | 18.09.2021
Fransa'nın Barkhane Operasyonu şekil değiştiriyor

Dakar

Michon, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kosyam'da kabul edildi.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Michon, Barkhane'nın yeni ortaklarla dönüşüm geçirerek, yeni bir şekle bürüneceğini dile getirdi.

Michon, bu dönüşümün, G5 Sahel Görev Gücü ve Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ile sağlanacağını ifade etti.

Bu kapsamda bölgede konuşlu Takuba Görev Gücü'ne daha çok görev düşeceğini kaydeden Michon, Takuba'nın yeni ortaklarla biraz daha büyüyeceğini dile getirdi.

Michon, bölgedeki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kosyam'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada da Michon'un, Cumhurbaşkanı Kabore'ye Barkhane'ın yeni formatına ilişkin detaylı bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Sahel'deki terörle mücadelenin ancak uluslararası toplumun da desteğiyle birlikte kazanılacağı vurgulandı.

Michon, 1 yıl sürecek görevini temmuz sonunda Komutan Marc Conruyt'tan devralmıştı.

Takuba Görev Gücü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'deki Barkhane Operasyonunu 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını duyurmuş ancak bölgeden çekilmeyeceklerinin altını çizmişti.

Adını Sahel'dek Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 2020'de kurulan Takuba'ya Fransa'nın yakın müttefikleri Almanya, İspanya ve İngiltere ise katılmayı reddediyor.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel'de "Barkhane Operasyonunu" başlatmıştı.

Barkhane Operasyonunda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.


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