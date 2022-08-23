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Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı Kiev'deki Kreşatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği' mesajı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin telefonda görüştüğünü bildirdi.

Alaattin Doğru   | 23.08.2022
Fransa'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği' mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 17 Ağustos'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Ağustos'ta yaptığı temaslara ilişkin görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, Colonna'nın mevkidaşı Lavrov ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir uzman heyetin Zaporijya Nükleer Santrali'ne gönderilmesine ilişkin koşulları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Colonna'nın, santralin Rus ordusunca işgal edilmesinin nükleer güvenlik konusunda yarattığı risklerin altını çizdiği aktarıldı.

Fransız Bakan'ın, ülkesinin, UAEA Başkanı'nın tavsiyelerine uygun olarak ve Ukrayna egemenliğine tam saygı çerçevesinde, uzmanlardan oluşan bir heyetin hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına verdiği desteği ilettiğine işaret edilen açıklamada, "Bakan, Rusya’nın bu noktada prensipte gösterdiği rızanın teyit edilmesini ve Rusya’nın söz konusu heyetin güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemden kaçınma taahhüdünü not etmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bakan ayrıca Rusya’nın yasa dışı ve haksız nitelikteki saldırganlığı karşısında Fransa’nın Ukrayna’ya desteğini sürdürme kararlılığını da hatırlattı." değerlendirmesine yer verildi.

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