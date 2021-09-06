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Dünya

Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama

Fransa, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı.

Alaattin Doğru   | 06.09.2021
Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama

Ile-de-France

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), 5 Eylül Pazar günü Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesinin kınanması çağrısına katıldığı belirtildi.

ECOWAS'ın anayasal düzene geri dönülmesi ve alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yinelenen açıklamada, "Fransa, Afrikalı ve uluslararası müttefikleriyle yakın temas içerisindedir." ifadesi kullanıldı.

Daha önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Birliği ve ECOWAS Gine'deki darbeyi kınamıştı.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Fransa’dan vatandaşlarına “evlerinizden çıkmayın” çağrısı

Diğer yandan Fransa’nın Konakri Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki Fransız vatandaşlarından, bir sonraki duyuruya kadar evlerinden çıkmamaları istendi.

Açıklamada, Gine’deki Fransız okullarının pazartesi günü kapalı olacağı da kaydedildi.

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