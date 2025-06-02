Dolar
39.19
Euro
44.77
Altın
3,356.19
ETH/USDT
2,478.60
BTC/USDT
104,099.00
BIST 100
9,028.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

Fransa'daki ırkçı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Fransa’nın Var vilayetinde yaşanan ırkçı saldırıda Tunus vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 Türk vatandaşı yaralandı.

Şeyma Yiğit  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Fransa'daki ırkçı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau X hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mayıs'ta Var vilayetinde bir şahsın Tunuslu komşusunu öldürdüğünü ve 1 Türk vatandaşını yaraladığını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Retailleau saldırının "ırkçı" olup olmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ancak failin saldırı öncesi ve sonrasında sosyal medyadan yayınladığı videoların "bu noktada şüpheye yer bırakmadığını" belirtti.

Saldırı sonrası Tunus'un Paris Büyükelçisi ile görüştüğünü ve mağdurun yakınlarına taziyelerini ilettiğini kaydeden Retailleau, gün içinde Tunuslu mevkidaşı ile de bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Retailleau, saldırıya ilişkin "Irkçılık ağır şekilde cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Olay

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Var vilayetinde 31 Mayıs'ta yaşanan olayda 53 yaşındaki Fransız, 35 yaşındaki Tunuslu komşusunu vurarak öldürdü, 25 yaşındaki Türk genci de elinden yaraladı.

Saldırganın sevgilisi olduğu belirtilen kadının ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri, olay yerinden aracıyla uzaklaşan zanlıyı kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Zanlının aracında çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.

Draguignan Savcılığı, olayla ilgili ırkçılığa dayalı cinayet soruşturması açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 68 bin 829 polis ve jandarma görevlendirildi
Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı
Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek
İzmir'de toplanmayan mobilya atıklarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Fransa'daki ırkçı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Fransa'daki ırkçı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Filistin'i destekleyen Fransa'ya karşı İsrail'e arka çıktı

PSG'nin şampiyonluğu sonrası Fransa'da çıkan olaylarda iki kişi öldü, 559 kişi gözaltına alındı

Fransa'da mehter takımı eşliğinde yapılan halk yürüyüşü büyük ilgi gördü

Fransa'da mehter takımı eşliğinde yapılan halk yürüyüşü büyük ilgi gördü
Macron, Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu belirtti

Macron, Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki bir görev" olduğunu belirtti
Fransa'da çocukların olduğu dış mekanlarda 1 Temmuz'dan itibaren sigara içilemeyecek

Fransa'da çocukların olduğu dış mekanlarda 1 Temmuz'dan itibaren sigara içilemeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet