Fransa'daki gösterilere 33 bin 500 kişi katıldı

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde yapılan gösterilere 33 bin 500 kişi katıldı.

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösteriye polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken, gün içinde 168 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris'te Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplandı.

Geçen haftalara göre sayıları az olan göstericiler ile polis arasında sık sık gerginlik yaşandı. Sabah saatlerindeki ilk müdahale sonrası Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayılan gösteride polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi

Polise taş atan göstericilere, güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi. Bu sırada gözünden yaralanan bir gösterici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Protestocular, atılan biber gazı kapsülünün bir göstericinin gözüne isabet ettiğini öne sürdü.

Fransız medyası 168 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, geçen hafta bin 200 kişi gözaltına alınmıştı.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı da kapatıldı. Ülke genelindeki cadde ve yollarda 199 blokaj eylemi yapıldı.

Ülke genelinde gösteri

Başkent Paris'in yanı sıra ülkenin diğer kesimlerinde de "sarı yelekliler" sokağa çıktı. Fransa'nın Saint-Etienne kentinde yapılan eylemde göstericiler ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Arles kentinde ise yol ve caddelerde blokaj eylemi yapan göstericiler lastik yaktı. Nantes'ta ise eylemciler, bir aracı ateşe verirken, Marsilya'da 12 kişi gözaltına alındı.

Polise göre öğlen saatlerinde ülke genelinde düzenlenen gösterilere 33 bin 500 kişi katıldı.

89 bin polis, 14 zırhlı araç

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç korudu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron'un kurucu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden milletvekili Bruno Questel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin cuma akşamı Bourgtheroulde'daki evinin önünde av tüfekleriyle havaya 6 el ateş açtığını ve ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yeleklilerin" protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.



Muhabir: Yusuf Özcan, Hasan Esen