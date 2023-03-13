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Dünya

Fransa'da yeraltı su seviyesinin giderek düşmesi endişelendiriyor

Fransa'da gittikçe artan kuraklık nedeniyle yeraltı su seviyesinin normalin altına düşerek endişe verici boyuta ulaştığı belirtildi.

Alaattin Doğru  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Fransa'da yeraltı su seviyesinin giderek düşmesi endişelendiriyor

Ankara

Jeoloji ve Maden Araştırma Bürosunun (BRGM) açıkladığı verilere göre, ülkenin yüzde 80'inde yeraltı su seviyesi çok düşük ve yetersiz seviyede.

Yazdan bu yana ülkede etkili yağış olmaması nedeniyle kuraklık giderek kendisini daha çok hissettirmeye başladı ve endişe verici boyutlara ulaştı.

Mart ve nisan ayında yağış beklense de bu yağışların ilkbaharda yeşerecek bitki örtüsü tarafından emilecek olması nedeniyle yeraltı suyu seviyesi normale dönmeyebilir.

Sonbahar ve kış yağmurları ise 2022'de düşen yeraltı su seviyesindeki açığı telafi edemeyecek kadar az yağdı.

Özellikle Bretonya bölgesinde su tabakasındaki azalma gözle görülür derecede hissediliyor.

"1958'den bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem"

Özellikle ana kara topraklarına 2022'de düşen yağış miktarının çok zayıf olduğu ülkede, yazın 700'den fazla belediyede kuraklığa bağlı su sıkıntısı yaşanmıştı.

Fransa Meteoroloji İdaresi, 21 Ocak-22 Şubat döneminde ülkeye 32 gün hiç yağış düşmediğini, bunun "5. Cumhuriyet'in kuruluşu olan 1958'den bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem" olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı.

Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, buna ilişkin "Fransa için alarm durumu" ifadesini kullanmıştı.

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