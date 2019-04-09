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Dünya

Fransa'da yeni seçim çağrısı

Ulusal Meclis'te merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin Grup Başkanvekili Christian Jacob, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların güvenini ve saygısını kaybettiğini, bu nedenle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Yusuf Özcan   | 09.04.2019
Fransa'da yeni seçim çağrısı

Ile-de-France

Fransa'da Ulusal Meclis'te merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin Grup Başkanvekili Christian Jacob, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransızların güvenini ve saygısını kaybettiğini, bu nedenle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Jacob, yaptığı açıklamada, Macron'un göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü siyaseti eleştirdi.

Macron'un ülkede önemli değişiklikler yapmayı hedeflediğini ancak ülkenin daha kötü bir hale geldiğini belirten Jacob, cumhurbaşkanının Fransızların güvenini ve saygısını kaybettiğini ileri sürdü.

Jacob, seçimin cumhurbaşkanının ve hükümetin meşruluğunu gösteren tek yol olduğunu, bu nedenle yeni cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Christian Jacob, hükümetin sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği "ulusal müzakere" toplantılarını Fransızların güvenini kazanmak için yetersiz bulduğunu kaydetti.

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