Dolar
19.00
Euro
20.18
Altın
1,923.97
ETH/USDT
1,657.00
BTC/USDT
24,842.00
BIST 100
5,225.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda konuşuyor Bolu'da saat 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa AFAD’da açıklamalarda bulunuyor Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bir okulun öğrencileri okul binasından dışarı çıktı -VTR-
logo
Dünya

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

Fransa'da içeriğinin açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana kitlesel grev ve protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformu Senato'da kabul edildi.

Esra Taşkın  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

Paris

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının nihai metni ikinci kez Senato'da görüşüldü.

Emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Senato'da, 114'e karşı 193 oyla kabul edildi. 38 Senatör çekimser kaldı.

Tasarı yerel saat ile 15.00'te Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis'te görüşülecek.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Kadıköy'deki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya "terör"den takipsizlik verildi
Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in cezasında yürütmeyi durdurma kararı verildi
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı

Benzer haberler

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

Fransa'da "Yükseköğretimde İslamofobi" konulu konferans düzenlendi

Macron'un emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclisi feshedeceği iddiası

Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi

Fransızlar tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde sokağa indi
Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda nihai metinde anlaştı

Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda nihai metinde anlaştı
Paris sokaklarında biriken çöplere ilişkin belediyeye ihtarname gönderildi

Paris sokaklarında biriken çöplere ilişkin belediyeye ihtarname gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet