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Dünya

Fransa'da skuterdeki genç, polis kovalamacasının ardından hayatını kaybetti

Fransa'da, sürücüsü kırmızı ışıkta geçtiği için polisin dur ihtarında bulunduğu skuterde seyahat eden genç, polis kovalamacasının ardından meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Şeyma Uzundere  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Fransa'da skuterdeki genç, polis kovalamacasının ardından hayatını kaybetti

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay, Fransa'nın Ile-de-France bölgesindeki Seine-et-Marne'da 8 Aralık gecesi yerel saatle 23.00 civarında meydana geldi.

Suçla Mücadele Tugayı (BAC) polisleri kırmızı ışıkta geçtiğini tespit ettikleri skuterin sürücüsüne "dur" ihtarı yaptı.

Aynı skuterde 17 yaşındaki bir arkadaşıyla seyahat eden sürücü ise polisin ihtarına uymadı.

Skuterli gençler, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından trafik ışıklarında duran bir aracın altına girdi.

Kazada yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı. Skuterde arkada bulunan gencin hayatını kaybettiği, skuteri kullanan gencin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili biri, gençlerin dur ihtarına uymamasına ilişkin olarak Chelles-Villeparisis polis merkezinde, diğeri "adam öldürme ve taksirle adam yaralama" suçlamasıyla Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) soruşturma açıldı.

Siyasiler gencin ölümüne tepki gösterdi

17 yaşındaki gencin ölümü polis şiddeti ile gündeme gelen ülkede siyasilerden tepki topladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı paylaşımda, gencin ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu belirterek "Kimse kırmızı ışıkta geçtiği için hayatını kaybetmemeli." ifadelerini kullandı.

Bir diğer LFI milletvekili Maxime Laisney de kırmızı ışıkta geçmenin bir gencin ölümü ile sonuçlanmasına tepki gösterdi.

Nael'in ölümü şiddetli protestolara neden olmuştu

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Geçen ay polisin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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