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Dünya

Fransa'da siyonizm karşıtlığı ile antisemitizm eş değer sayılacak

Ulusal Meclisi, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısını onaylandı.

Yusuf Özcan   | 04.12.2019
Fransa'da siyonizm karşıtlığı ile antisemitizm eş değer sayılacak

Paris

Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada, siyonizm karşıtlığıantisemitizmle eş değer sayan ve herhangi bir yaptırımı olmayan yasa tasarısı, 72 "hayır" oyuna karşı 154 "evet" oyuyla kabul edildi. 

Tasarıda, Uluslararası Holokost Anma İttifakının antisemitizm tanımı esas alındı.

Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, Fransa, İsrail ve birçok ülkede görev yapan 127 Yahudi akademisyen, antisemitizmle mücadelenin önemli olduğunu, ancak siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısına karşı çıktıklarını belirtmişti.

Akademisyenler, Fransa Ulusal Meclisine söz konusu tasarının kabul edilmemesi konusunda çağrıda bulunmuş, siyonizm karşıtlığının meşru olduğunun altını çizmişti.

Siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığına vurgu yapan akademisyenler, bir devleti eleştirmenin ''siyonizm karşıtlığı'' anlamına gelmediğini kaydetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta siyonizm karşıtlığının antisemitizmin modern biçimlerinden biri olduğunu ve Uluslararası Holokost Anma İttifakının antisemitizm tanımını kabul edeceğini açıklamıştı.

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