Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,562.10
BTC/USDT
22,696.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde
logo
Dünya

Fransa'da siyahi müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli müşterilerini kapıdan çeviren restoran yönetimi hakkında savcılığın ön soruşturma açtığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 23.07.2022
Fransa'da siyahi müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. Bölgesinde bulunan Champs-Elysees Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana rezervasyon yaptırdı.

Kadınların akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde gece kıyafetleri olmadığı bahane edilerek içeri girmelerine izin verilmemesi, olaya ait video sosyal medyada yayılınca tepki gördü.

Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayımladı.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı.

Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

Sanatçılardan restoranı boykot çağrısı

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da da 2020'de yine Chapms-Elysees'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı.

Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı
Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 ayda 290 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Fransa'da siyahi müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da siyahi müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Paris'te görüştü

Fransa Hristiyanların da itiraz ettiği 'İslami ayrılıkçılıkla mücadele' yasasında sorun görmedi

İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu

İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu
Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1'de sıradaki durak Fransa
Fransa'da şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikro plastik bulunuyor

Fransa'da şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikro plastik bulunuyor