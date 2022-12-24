Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.70
BTC/USDT
16,829.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış törenine katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana’da AK Parti 102. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Şehir Hastanesi Camisi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa'da Selles köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Fransa'nın Eure vilayetindeki Selles köyünde bir evde çıkan yangında, 2 çocuk hayatını kaybetti.

Esra Taşkın   | 24.12.2022
Fransa'da Selles köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Paris

Fransız basınındaki habere göre, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 10 kişilik bir aile, Noel Bayramı için Selles köyündeki bir evde bir araya geldi.

Sabah saatlerinde çıkan yangında 8 ve 12 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti, 12 yaşındaki bir diğer çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle iş yerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
USOM, vatandaşların verilerini ele geçirip satan siber saldırganların sitelerini kapattı

Benzer haberler

Fransa'da Selles köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Fransa'da Selles köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Macron, 2022'de Arap ülkeleriyle yürüttüğü diplomasiyle neyi amaçlıyor?

Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti
Fransız futbolcu Matuidi yeşil sahalara veda ediyor

Fransız futbolcu Matuidi yeşil sahalara veda ediyor
Paris'te, bir Fransız'ın silahlı saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Paris'te, bir Fransız'ın silahlı saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet