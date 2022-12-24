Fransa'da Selles köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Fransa'nın Eure vilayetindeki Selles köyünde bir evde çıkan yangında, 2 çocuk hayatını kaybetti.
Paris
Fransız basınındaki habere göre, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 10 kişilik bir aile, Noel Bayramı için Selles köyündeki bir evde bir araya geldi.
Sabah saatlerinde çıkan yangında 8 ve 12 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti, 12 yaşındaki bir diğer çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.