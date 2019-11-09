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Dünya

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 52. haftasında

Montpellier'deki eylemde 12 kişi gözaltına alındı, 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Yusuf Özcan   | 09.11.2019
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 52. haftasında

Paris

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Birkaç aydır düşük katılımla devam eden sarı yeleklilerin gösterileri 52. haftasına girdi.

Paris'te eylemciler iki farklı güzergahta yürüyüş yaptı. Bir grup, kentin Clichy Mahallesi'nden Stalingrad Mahallesi'ne, diğer grup ise Saint-Pierre Meydanı'ndan Bercy Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Montpellier kentindeki eylemde, polis, alışveriş merkezi ve tren garına girmek isteyen eylemcileri kordon oluşturarak engelledi.

Polisin göstericilere biber gazı kullandığı gösteride çıkan olaylarda, 12 kişinin gözaltına alındığı ve 3'ü polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Toulouse'da, polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de eylemler yapıldı.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Gösteriler sırasında bugüne dek 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

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