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Dünya

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 51. haftasında

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için sokağa çıkan sarı yeleklilerin gösterileri 51. haftasına girdi.

Yusuf Özcan   | 02.11.2019
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 51. haftasında

Paris

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, düşük katılımla devam ediyor.

Paris'te bir grup eylemci Saint-Pierre Meydanı'ndan Felix Eboue Meydanı'na, diğer grup ise İtalya Meydanı'ndan Gare du Nord tren garına kadar yürüdü. Eylemler yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Toulouse kentinde yaklaşık 600 kişinin katıldığı eylemde, polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polisin eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği gösteride, 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı. Sarı yeleklilerin, gösterilerin yıl dönümü olan 17 Kasım'da ülke genelinde büyük eylemler hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Gösteriler sırasında bugüne dek 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

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