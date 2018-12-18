PARİS

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), hükümet karşıtı şiddet içeren gösteriler nedeniyle 2018 için büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürdü.

INSEE'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa, yılın son çeyreğinde beklentilerin altında büyüyecek.

Sene başında son çeyrek için yüzde 0,4'lük büyüme öngören ancak bunu ikinci çeyrekte yüzde 0,3'e çeken INSEE, sene sonundan hemen önce 0,1'lik düşüş daha yaparak tahminini 0,2 olarak güncelledi. Böylece, 2018 için büyüme tahmini 1,7'den yüzde 1,5'e çekilmiş oldu.

Son düşüşte en büyük etken "sarı yelekliler"

Son düşüşte en büyük etkenin sarı yeleklilerin düzenlediği hükümet karşıtı gösteriler olduğu belirtildi. Ayrıca protestolar öncesi uluslararası ticaret savaşları nedeniyle ticari güvenin azalması da başka bir etken olarak gösterildi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline gelmişti.

Binaların ve arabaların yakıldığı, iş yerlerinin yağmalandığı gösteriler nedeniyle, yılın en çok alışveriş yapılan dönemi olarak gösterilen Noel öncesi özellikle başkent Paris'te mağazalar kepenk indirmek zorunda kalmıştı.

Turizmin de etkilendiği gösterilerin ekonomiye etkisinin 10 milyarlarca avroyu bulduğu değerlendiriliyor.

Muhabir: Hasan Esen