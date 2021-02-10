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Dünya

Fransa'da sarı yelekli eylemcilere şiddet uygulayan 2 polise soruşturma

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin 26 Ocak 2019'da düzenlediği gösteride 2 eylemciye şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 polis hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Yusuf Özcan   | 10.02.2021
Fransa'da sarı yelekli eylemcilere şiddet uygulayan 2 polise soruşturma Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Fransız basınında çıkan haberlerde, 2 polis hakkında, Paris'teki eylemde bir göstericiye şiddet uyguladığı ve kullandığı plastik mermiyle sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 14 Ocak'ta soruşturma açıldığı belirtildi.

Polislerin "kasıtlı şiddet uygulamaktan" suçlandığı ve adli denetim altında tutulduğu kaydedildi.

Paris Savcılığı, olaya ilişkin daha önce soruşturma başlatmıştı.

Sarı yeleklilerin 26 Ocak 2019'da Paris'te düzenlediği gösteride Rodrigres, polisin müdahalesiyle sağ gözünü kaybetmişti.

Fransa'nın Rennes kentinde sarı yeleklilerin 19 Ocak 2019'da yaptığı eylemde kullandığı plastik bombayla bir göstericinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında da geçen hafta soruşturma açılmıştı.

Ülkede düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişi ölmüş, 30 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, 770 kişi yaralanmıştı.

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın da Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken, Fransız polisin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanmıştı.

Paris Savcılığı, Yalçın'ı gözünden ağır şekilde yaralanmasına neden olan plastik bombanın polis tarafından atıldığını teyit etmişti.

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