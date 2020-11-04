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Dünya

Fransa'da sağlık alanındaki OHAL 14 Aralık'a kadar uzatılabildi

Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılması parlementoda oylanırken iktidar milletvekillerinin tam kadro olarak yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatıldı.

Alaattin Doğru   | 04.11.2020
Fransa'da sağlık alanındaki OHAL 14 Aralık'a kadar uzatılabildi

Paris

Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılması parlementoda oylanırken iktidar milletvekillerinin tam kadro olarak yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatıldı.

Ülkede dün gece Ulusal Mecliste hükümetin 17 Ekim'de sağlık alanında ilan ettiği OHAL süresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışı nedeniyle 16 Şubat 2021'e kadar uzatılması oylamaya sunuldu.

Parlamentoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) milletvekillerinin yeterli sayıda yer almaması nedeniyle OHAL'i uzatma önerisi muhalefetin oylarına takılarak ancak 15 Aralık'a kadar uzatılabildi.

İktidar milletvekillerinin salgınla mücadele kapsamında sağlık alanındaki OHAL'in uzatılması önerisine karşın muhalefet salgına rağmen Noel'de herkesin ailesiyle vakit geçirmesini ileri sürdü.

Hükümetin kendi önerisinin görüşüldüğü oturumda iktidar partisinin tam kadro olarak mecliste bulunmaması ve oylamada çoğunluğu muhalefete kaptırması ülkede tepki topladı.

- Sağlık alanında OHAL

Fransa'da mart ayında da 2 ay süreliğine sağlık alanında ilan edilen OHAL hükümetin yayımladığı kararnameyle 17 Ekim'de yeniden uygulamaya konulmuştu.

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor.


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