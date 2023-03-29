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Dünya

Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gence 15 bin avro ödenecek

Fransa'da mahkeme, polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden gence 15 bin avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Esra Taşkın  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gence 15 bin avro ödenecek Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Fransız basınındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Mantes-la-Jolie kentinde 2019'da Fransız polisinin attığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybeden Amadou N. isimli 23 yaşındaki gencin davasına ilişkin kararı açıkladı.

Mahkeme, Fransız devletinin Amadou N'ye 15 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Olay

Mantes-la-Jolie'de 2019'da patlak veren şiddet olayları sırasında evine dönen Amadou N'nin, sağ gözüne polisin attığı plastik mermi isabet etmişti. Amadou N, sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti.

Polise yönelik pusuya karıştığı gerekçesiyle 6 ay tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Amadou N, 2020'de suçsuz bulunmuştu.

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