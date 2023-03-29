Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gence 15 bin avro ödenecek
Fransa'da mahkeme, polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden gence 15 bin avro tazminat ödenmesine hükmetti.
Paris
Fransız basınındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Mantes-la-Jolie kentinde 2019'da Fransız polisinin attığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybeden Amadou N. isimli 23 yaşındaki gencin davasına ilişkin kararı açıkladı.
Mahkeme, Fransız devletinin Amadou N'ye 15 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.
Olay
Mantes-la-Jolie'de 2019'da patlak veren şiddet olayları sırasında evine dönen Amadou N'nin, sağ gözüne polisin attığı plastik mermi isabet etmişti. Amadou N, sağ gözünün görme yetisini kaybetmişti.
Polise yönelik pusuya karıştığı gerekçesiyle 6 ay tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Amadou N, 2020'de suçsuz bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.