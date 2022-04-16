Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,037.90
BTC/USDT
40,268.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas basın toplantısı düzenledi. -VTR
logo
Dünya

Fransa'da ordu için Bayraktar TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi gündemde

Fransız ordusunun gelecekte "yüksek yoğunluklu çatışmalarda" başarısız olmaması için senatoda Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildi.

Alaattin Doğru   | 16.04.2022
Fransa'da ordu için Bayraktar TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi gündemde

Ankara

Fransız haftalık ekonomi dergisi Challenges'te yer alan haberde, Bayraktar TB2 SİHA'ların düşük bütçeli maliyeti ve çatışmalarda sağladığı başarıyla adından söz ettirdiği, Fransız ordusuna benzerlerini üretmeye çalışmakta ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Haberde, SİHA'lar hakkında çok sayıda raporun mimarı olan Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Cedric Perrin'in az sayıdaki üst düzey askeri ekipmana sahip Fransız ordusunun, ülkenin gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarla karşılaşması durumunda, SiHA'lara ihtiyaç duyacağına ilişkin rapor hazırladığından bahsedildi.

Perrin'in bunu askeri makamlara da ilettiği kaydedilen haberde, Fransız ordusunun insansız hava araçları açısından yeterli teknolojiye sahip olmadığına ve bunu üretmeye çalıştığına değinildi.

Polonya, Ukrayna, Fas, Katar, Pakistan dahil 15 ülkenin Türkiye'den SİHA satın aldığı ifade edilen haberde, siber güvenlik uzmanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden (LREM) milletvekilleri Fabien Gouttefarde ile Thierry Berthier'in 28 Mart'ta Atlantico'ya Fransa'nın SİHA'lara ihtiyacına ilişkin demeç verdikleri hatırlatıldı.

Haberde, milletvekillerinin, Fransız ordusuna, "Avrupa Birliği'nin 118 milyon bütçe ayırarak gelecekte üretmeyi planladığı Euro-drone yerine, en az iki yıl içinde, birim başına 5 milyon avroya mal olan TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi" konusunu genişçe ele aldıklarına dikkati çekildi.

Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA

Haberde Ukrayna-Rusya savaşında da Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif rol oynadığı, Ukrayna ordusunun satın aldığı 20 kadar TB2 ile Rus ordusuna büyük zayiat verdiği kaydedildi.

Ukrayna tarafının Bayraktar TB2'lerle Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı, hava savunma sistemi, helikopter ve iki komuta merkezini imha ettiği bilgisi paylaşılan haberde Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2 için özel marş yazıp seslendirdiği aktarıldı.

Haberde Bayraktar TB2'lerin 4 lazer güdümlü füze başlığı taşıyabildiği, dayanıklı ve kısa pistlerden bile kolayca havalandığı, Dağlık Karabağ çatışmasında da belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Fransa'da ordu için Bayraktar TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi gündemde

Fransa'da ordu için Bayraktar TB2 tarzı SİHA'lar üretilmesi gündemde

Aşırı sağcı Le Pen'den Senegal'e BMGK daimi üyeliği için destek

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının üzerinden 3 yıl geçti

Fransa, Lviv’deki Büyükelçiliğini yeniden Kiev’e taşıyacak

Fransa, Lviv’deki Büyükelçiliğini yeniden Kiev’e taşıyacak
Fransa'da aşırı solcu Melenchon'un seçmenleri cumhurbaşkanı seçiminde kilit rol oynayacak

Fransa'da aşırı solcu Melenchon'un seçmenleri cumhurbaşkanı seçiminde kilit rol oynayacak
Fransa'da El Faruk Camisi'nin açık kalmasına yapılan itiraz hakkındaki karar haftaya verilecek

Fransa'da El Faruk Camisi'nin açık kalmasına yapılan itiraz hakkındaki karar haftaya verilecek