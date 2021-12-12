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Dünya

Fransa'da Müslüman mezarları tahrip edildi

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Mulhouse kentinde, Müslüman mezarları tahrip edildi.

Yusuf Özcan   | 12.12.2021
Fransa'da Müslüman mezarları tahrip edildi

Paris

Mulhouse'daki mezarlığın bir bölümünde bulunan onlarca Müslüman kabri, dün tahrip edildi. Belediye Başkanı Michele Lutz, Müslüman mezarlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Mezarlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Lutz, olaya ilişkin bir kişinin suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Mulhouse polisi, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) saldırıyı şiddetle kınadı.

CFCM'den yapılan açıklamada, ilgili ailelerle dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, yetkililere, bu eylemin faillerini bulmak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada da, Müslüman mezarlarına yönelik saldırıdan üzüntü duyulduğu bildirildi.

Söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması konusunda güvenlik güçlerine güvenildiği belirtilen ve destek veren tüm yetkililere teşekkür edilen açıklamada, "Her canlının hayat hakkı olduğu gibi sevdiklerimizi ebediyete uğurladığımız mezarlıklar da şüphesiz saygıyı hak etmektedir. Vandalizmin buralara kadar uzanması üzüntü verici olsa da, bu tür hareketlerin Fransa'yı temsil etmediğini bilmek, bizi geleceğe dair umutlandırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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