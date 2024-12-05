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Dünya

Fransa'da muhalefet, Macron'un istifa etmesi gerektiği konusunda ısrarlı

Fransa'da gensoru önergesi vererek hükümeti düşüren muhalefet, ülkedeki siyasi krizden sorumlu tuttukları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa etmesi konusunda ısrarlı tutumunu sürdürüyor.

Şeyma Yiğit, Esra Taşkın  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Fransa'da muhalefet, Macron'un istifa etmesi gerektiği konusunda ısrarlı

Ankara

Fransa’da Başbakan Michel Barnier hükümetinin dün Ulusal Mecliste oylanan gensoru önergesi ile düşmesinin ardından Macron'un istifa etmeyerek görevini sürdüreceğini açıklaması tepki topladı.

Barnier hükümetinin düşmesine katkı sağlayan sol ittifakı Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) ana ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Eric Coquerel, konuk olduğu BFMTV kanalında, Macron'un bu akşamki konuşmasının onu istifaya itme isteğini artırdığını ifade etti.

"Macron her zamanki gibi"

LFI Milletvekili Alma Dufour, sosyal medya paylaşımında, "Macron, her zamanki gibi Fransızların yaşadığı krizdeki rolünü kabul etmeyi reddediyor ve kemer sıkma bütçesini reddeden milletvekillerini suçluyor." ifadelerini kullandı.

Dufour, Macron’un birkaç gün içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurduğunu hatırlatarak, "Bir sonraki hükümet düşüşünde görüşürüz." yorumunu yaptı.

"Güvensizlik oyu verilen Macron’dur"

LFI’nin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı açıklamada, "Güvensizlik oyu verilen Macron’dur, Barnier değil." ifadesini kullandı.

Ülkenin yeniden sandığa gitmesi için Macron’un istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Melenchon, cumhurbaşkanını "ülkede olup bitenleri anlamamakla" suçladı.

Melenchon, hükümete karşı sunulan gensoru önergesinin, Barnier’nin kendisine yasaları parlamentoda oylanmadan geçirme yetkisi veren Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletmesine yönelik "bir tepki" olduğunu dile getirdi.

Hükümeti düşüren güvensizlik oylamasına destek veren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen ismi Marine Le Pen d, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti düşürmenin, cumhuriyet karşıtlığıyla bağdaştırılamayacağını ve bunun Anayasal dayanağının bulunduğunu savundu.

RN lideri Jordan Bardella ise France 2’ye yaptığı açıklamada, Macron'u yeni siyasi durumun gerçekliğini görmezden gelmekle" suçladı.

Çevreciler Partisinin Genel Sekreteri Marine Tondelier ise Macron'un istifa etmeyeceğini duyurması üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çözümün Cumhurbaşkanından gelmeyeceği açık. Parti liderleri hiç olmadığı kadar müzakere içinde olmalı." ifadesini kullandı.

Barnier hükümetine karşı dün Mecliste yapılan gensoru oylamasına 331 milletvekili destek vermiş böylece hükümetin düşmesi için gerekli milletvekili sayısı olan 288 aşılmıştı.

Fransa'da 1962’den bu yana ilk kez bir hükümet gensoru önergesi ile düşürülmüştü.

Macron, hükümetin düşürülmesi üzerine yaptığı ilk konuşmada, istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Fransız Anayasasına göre dilediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulanan Macron'un gelecek günlerde Barnier'nin koltuğuna yeni bir isim getirmesi bekleniyor.

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