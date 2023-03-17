Fransa'da muhalefet, hükümete karşı iki gensoru önergesi verdi
Fransa'da hükümetin dün emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı muhalefet kanadı Ulusal Meclis'e gensoru önergesi verdi.
Paris
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin dün, bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koymasına karşı, meclisteki muhalif 5 farklı siyasi grup tarafından ortak gensoru önergesi verildi.
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Gensoruyu imzalayanlardan Sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (Nupes) yaptığı açıklamada, Başbakan Elisabeth Borne'nin dün konuk olduğu TF1 televizyon kanalında emeklilik reformunu kabul ettirmek için mecliste yeterli oya sahip olmadıklarını kabul ettiği anımsatılarak, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron hükümeti dün sadece ülkede değil Ulusal Meclis'te de azınlıkta olduğunun farkına vardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, gensoru önergesi kabul edilmesi halinde, bunun emeklilik reformunun reddine ve hükümetin düşmesine neden olacağına değinildi.
İkinci gensoru önergesi Ulusal Birlik Partisinden
Fransız basınındaki habere göre, Mecliste 88 milletvekili bulunan Ulusal Birlik (RN) partisince gensoru önergesi verildi.
RN partisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mecliste hükümete karşı verilecek tüm gensoru önergeleri için oy kullanılacağı belirtildi.
Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.
Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk sokaklara dökülmüştü.
Paris'te polislerin Concorde Meydan'ından tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.
Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası
Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.
Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.
Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.
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