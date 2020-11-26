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Dünya

Fransa'da mahkeme sarı yelekli eylemcinin polis şiddetiyle yaralanmasından devleti sorumlu tuttu

Fransa'da Lyon İdari Mahkemesi, kentte geçen yıl düzenlenen sarı yeleklilerin gösterisinde bir eylemcinin, polisin kullandığı plastik mermi nedeniyle yaralanmasından devletin sorumlu olduğuna hükmetti.

Yusuf Özcan   | 26.11.2020
Fransa'da mahkeme sarı yelekli eylemcinin polis şiddetiyle yaralanmasından devleti sorumlu tuttu

Paris

Ülkede ilk kez sarı yeleklilerin eylemlerinde uygulanan polis şiddetiyle ilgili devlet haksız bulundu.

Mahkeme, 9 Şubat 2019'da Lyon'da yapılan eylemde göstericinin polisin kullandığı plastik merminin dizine isabet etmesi sonucu yaralanmasına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, olaydan devleti sorumlu tutarken, devletin söz konusu eylemciye 800 avro tazminat ödemesine karar verdi.

Gösterici yaralandıktan sonra polis hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak savcılık 27 Haziran 2019'da takipsizlik kararı vermişti. Sarı yelekli eylemci, bunun üzerine Lyon İdari Mahkemesine başvurmuştu.

Sarı yeleklilerin 17 Aralık 2018'de başlayan eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Mediapart internet sitesinin gazeteci David Dufresne ile yaptığı 19 Kasım tarihli çalışmaya göre, polisin kullandığı savunma araçları nedeniyle 127'si gazeteci olmak üzere 770 kişi yaralandı, 5 kişinin eli koptu, 30 kişi gözünü kaybetti.

Toplam 11 kişinin öldüğü gösterilerde 4 kişi polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle yaşamını yitirdi.


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