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Dünya

Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, başkent Paris yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişinin düzenlediği protesto gösterisiyle karıştı.

Alaattin Doğru   | 14.07.2021
Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri Fotoğraf: Alaattin Doğru / AA

Paris

Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, başkent Paris yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişinin düzenlediği protesto gösterisiyle karıştı. Çevik kuvvet ekiplerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler polisle çatıştı, mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu. Göstericiler ayrıca çöp konteynırlarını ve iş makinelerini ateşe verdi. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

Ulusal Bayram askeri geçit töreninin bitmesinin hemen ardından Kovid-19 aşı zorunluluğuna ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi, "kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları atarak yürüyüşe geçti.

Çevik kuvvet ekiplerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler polisle çatıştı, mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu.

Göstericiler ayrıca çöp konteynırlarını ve iş makinelerini ateşe verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm hastane ve bakımevi personeli için Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunu, ayrıca Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilerek 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını ifade etmişti.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, insanların Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemesi veya son 48 saatte yapılmış pozitif PCR testi sonucu göstermesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.

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