Fransa'da köprü çöktü: 2 ölü
Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasındaki gölün üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.
Paris
Fransa'nın güneyindeki Mirepoix-sur-Tarn kasabasındaki gölün üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı.
Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Toulouse'un 30 kilometre kuzeyindeki Mirepoix-sur-Tarn'da 155 metre uzunluğundaki köprünün çökmesi nedeniyle biri 15 yaşında genç kız olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.
5 kişinin hafif yaralandığı, en az bir kişinin kayıp olduğu ve 4 kişinin gölde yüzerek kurtulduğu olayda, bir araç, bir kamyonet ve bir tır göle düştü.
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.