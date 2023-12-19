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Dünya

Fransa'da komisyon, tartışmalı göç yasa tasarısı üzerinde uzlaştı

Fransa'da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, tartışmalı göç yasa tasarısı konusunda ortak bir metin konusunda mutabık kaldı.

Esra Taşkın  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Fransa'da komisyon, tartışmalı göç yasa tasarısı üzerinde uzlaştı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısına ilişkin uzlaşma sağlamak amacıyla kurulan, 14 parlamenterden oluşan Karma Komisyon, ortak bir tasarı metni üzerinde anlaştı.

Uzlaşılan taslak metne göre ülkede yaşayan yabancılara kira desteği ve aile yardımları, kısmen çalışma şartına bağlanıyor.

Çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Tasarı metnine göre güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Uzlaşılan metin, önce parlamentonun üst kanadı Senato'da, ardından alt kanadı Ulusal Meclis'te oylamaya sunulacak.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Marine Le Pen, partisinin mecliste komisyondan çıkan metinden yana oy kullanacağını duyurdu. Le Pen, "İdeolojik bir ilerleme kaydettiğimiz için mutlu olabiliriz" diyerek, durumu partisinin "ideolojik bir zaferi" olarak değerlendirdi.

Muhalefet, hükümeti aşırı sağla birlikte hareket etmekle suçluyor

Tasarı, merkez sağ ve aşırı sağın önerilerini taşıdığı, yabancı ve göçmenlere karşı katı maddeler içerdiği gerekçesiyle muhalefetin tepkisine neden oldu.

Muhalefet, iktidar kanadını aşırı sağla birlikte hareket etmekle suçluyor.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin "Lepencilikle" (Le Pen ailesinin savunduğu ideoloji) birleştiğini ve ülkeyi "en kötü ve ırkçı fantezilere sürüklediğini" belirtti.

Muhalif milletvekili Farida Amrani, X'ten yaptığı paylaşımda, "Meclis, 5. Cumhuriyet tarihindeki en yabancı düşmanı tasarısına oy vermeye hazırlanıyor. Bunu engellemek için hala zaman var." ifadesini kullandı.

Amrani, aşırı sağa karşı "cephe oluşturmak" için vatandaşları iktidar partisi milletvekilleriyle iletişime geçmeye çağırdı.

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