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Dünya

Fransa'da kamu hastane personeli greve gitti

Fransa'da personel ve finansman eksikliğine, kamu hastanelerinde yaşanan "krize" dikkati çekmek için hastane personeli ülke genelinde greve gitti.

Esra Taşkın   | 07.06.2022
Fransa'da kamu hastane personeli greve gitti Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Birçok sendikanın çağrısıyla greve giden hastane çalışanları, farklı kentlerde gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te Sağlık Bakanlığının yakınlarında toplanan göstericiler, bazı hastanelerde kapanan bölümlere işaret etti.

Göstericiler, hastanelerdeki personel ve finansman eksikliğine, bunun hastalardaki olumsuz etkilerine değinerek hükümetin süratle iyileştirici adımlar atmasını istedi.

Yeni personel alımı ile ücretlere zam talebinde bulunan göstericiler, son yıllarda hastanelerde kaldırılan yatak sayılarına da dikkati çekti.

Gösteride, "2020'de hastanelerde 2 bin 700 yatak kaldırıldı", "Kamu sağlık sistemine saygı duyun", "Peki hastanelerin bütçesi, toplumun ihtiyacı doğrultusunda oluşturulsaydı?" pankartları taşındı.

"Hükümet bizi duymuyor"

Bir hastanenin psikiyatri servisinde çalışan Marianne Haine, hastanelerde personel eksikliği ve son zamanlarda gece kapatılan acil servisler bulunduğunu söyledi.

Haine, kamu hastanelerindeki sorunları dile getirmek için protestolar düzenlediklerini ancak hiçbir şey yapılmadığı için kendilerini çaresiz hissettiklerini belirtti.

"Hükümet bizi duymuyor." diyen Haine, sağlık için bütçe olmadığını savundu.

Fransa Hastaneleri Acil Hekimleri Derneği Başkanı Patrick Pelloux, ülkedeki 690 acil servis bölümünden 120’sinin personel yetersizliği nedeniyle kapılarını özellikle geceleri kapatmak veya faaliyetlerini azaltmak durumunda kaldığını açıklamıştı.

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