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Dünya

'Fransa'da iltica sistemi tıkanmış durumda'

Fransa Başbakanı Philippe, ülkeye geçen yıl, bir önceki yıla göre yapılan iltica taleplerinin yüzde 22 artış göstermesi nedeniyle iltica sisteminin tıkanmış durumda olduğunu belirtti.

Yusuf Özcan   | 07.10.2019
'Fransa'da iltica sistemi tıkanmış durumda'

Paris

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Mecliste ülkenin göç politikasına ilişkin düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, Fransa'ya geçen yıl yapılan iltica taleplerinde ciddi artış yaşandığını söyledi. 

Diğer Avrupa ülkelerinde 2018'de bir önceki yıla göre iltica başvurularının yüzde 10 azaldığını aktaran Philippe, "Fransa'ya yapılan başvurular ise aynı dönem için yüzde 22 oranında yükseldi. Bugün iltica sistemi tıkanmış durumda." diye konuştu.

Fransa'ya yapılan iltica taleplerinin, diğer Avrupa ülkeleriyle eşit oranda olması gerektiğini vurgulayan Philippe, ekonomik göç konusunda da kota uygulamaya karşı olmadığını kaydetti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, göçün ülkede bir mesele haline geldiğini ve hükümetin öncelikli olarak kendi halkını koruması gerektiğini savunarak, bu konuda bir referandum düzenlenmesi çağrısında bulundu.

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