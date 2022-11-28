Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.
Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.