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Dünya

Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.

Esra Taşkın   | 28.11.2022
Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.

Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.

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